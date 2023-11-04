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Боруссия - Бавария 0:4 обзор и результат матча чемпионата Германии 04.11.2023

"Шмели" ничего не могут поделать с мюнхенцами 11 матчей кряду.
Сегодня, 21:24
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В субботу, 4 ноября, в рамках 10-го тура Бундеслиги Боруссия принимала Баварию. Матч завершился победой гостей со счетом 4:0.

Мюнхенцы довольно мощно стартовали, забив уже к девятой минуте игры два гола. Дайо Упамекано и Харри Кейн дали своей команде солидное преимущество на остаток встречи.

Хозяева старались выйти в атаку и создать момент у чужих ворот, однако оборона Баварии была надежна, чего не скажешь за самих "шмелей".

На 72-й минуте гости организовали очередной выход к чужим воротам, который завершился голом. Харри Кейн вновь отличился в концовке, поставив жирную точку.

Статистика матча чемпионата Германии Боруссия Дортмунд - Бавария

Боруссия - Бавария 0:3
Голы: Упамекано, 4, Кейн, 9, 72, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 3.73
Удары: 13 - 14
Удары в створ: 1 - 8
Владение мячом: 50% - 50%

Боруссия: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс, Забитцер, Брандт (Мукоко, 66), Озджан (Нмеча, 57), Вольф (Зюле, 46), Мален (Адейеми, 57), Фюллькруг (Аллер, 79).

Бавария: Нойер, Мазрауи, Упамекано (Павлович, 60), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Лаймер, Коман, Сане (Мюллер, 89), Мусиала (Шупо-Мотинг, 89), Кейн.

Предупреждения: Сане (22), Хуммельс (61), Рюэрсон (74), Забитцер (76), Лаймер (85).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига Боруссия Дортмунд

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