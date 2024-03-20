Судьба Варана в Манчестер Юнайтед остается туманной

Французу все еще не предложили новый контракт.

Манчестер Юнайтед пока не приступил к переговорам о продлении контракта с защитником Рафаэлем Вараном.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб не предложил французу новое соглашение, и стороны не ведут переговоров.

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Напомним, действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Варан сыграл 19 матчей в рамках АПЛ, отличившись одним забитым мячом.

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