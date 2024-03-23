Голы Торреса и Сиссе в обзоре матча легенд Ливерпуля и Аякса

Легенды Ливерпуля и Аякса провели товарищеский матч на Энфилде.

Команды показали результативный футбол, забив на двоих шесть голов, а победу в данной игре одержали мерсисайдцы со счетом 4:2.

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Голами в данной встрече отметились Джибриль Сиссе, Фернандо Торрес и другие именитые футболисты.

Отметим, главным тренером легенд Ливерпуля был Свен-Йоран Эрикссон, у которого, к слову, сегодня был обнаружен рак. Фанаты поприветствовали наставника бурными аплодисментами.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

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