iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Голы Торреса и Сиссе в обзоре матча легенд Ливерпуля и Аякса

Именитые "пенсионеры" порадовали настоящим зрелищем фанатов.
Сегодня, 22:20
Легенды Ливерпуля / Getty Images
Легенды Ливерпуля / Getty Images

Легенды Ливерпуля и Аякса провели товарищеский матч на Энфилде.

Команды показали результативный футбол, забив на двоих шесть голов, а победу в данной игре одержали мерсисайдцы со счетом 4:2.

Читай также: Легенда дортмундской Боруссии принял решение завершить карьеру

Голами в данной встрече отметились Джибриль Сиссе, Фернандо Торрес и другие именитые футболисты.

Отметим, главным тренером легенд Ливерпуля был Свен-Йоран Эрикссон, у которого, к слову, сегодня был обнаружен рак. Фанаты поприветствовали наставника бурными аплодисментами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль легенды аякс

Статьи по теме

Реал нацелился на лидера Ливерпуля Реал нацелился на лидера Ливерпуля
Трансферная цель Ювентуса и клубов АПЛ публично заявила о желании сменить клуб Трансферная цель Ювентуса и клубов АПЛ публично заявила о желании сменить клуб
Ливерпуль, Арсенал и Челси интересуются бразильским талантом Ливерпуль, Арсенал и Челси интересуются бразильским талантом
Ливерпуль объявил о назначении спортивного директора из клуба Забарного Ливерпуль объявил о назначении спортивного директора из клуба Забарного
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Европа23:23
Аль-Хиляль готов выложить за игрока атаки Барселоны 100 млн евро
Европа23:12
Дебютный гол будущего игрока Реала принес Бразилии выездную победу над Англией
Другие страны22:51
Интер Майами без Месси, но с Кривцовым был разгромлен Нью-Йорк Ред Буллз
Украина22:35
Степаненко и бразильский новичок вернулись в общую группу Шахтера
Европа22:20
Голы Торреса и Сиссе в обзоре матча легенд Ливерпуля и Аякса
Евро-202421:55
Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024
Другие страны21:50
Откровенные кадры и оголенная грудь: Ванда Нара выпустила новый клип
Европа21:23
Атлетико установил ценник на Феликса
Европа21:11
Возможный соперник Украины на Евро-2024 проиграл Австрии, пропустив уже на шестой секунде
Европа20:52
Ирландия и Бельгия голов не забили, разойдясь миром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK