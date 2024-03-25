Будущий соперник Украины в Лиге наций проиграл в спарринге сборной, которая не попала на Евро

Албания не справилась со Швецией.

В рамках товарищеских матчей сборная Албании на чужом поле встретилась со Швецией.

Гости были номинальными андердогами и в соответствии со своим статусом действовали вторым номером, и надежно играли в обороне, не давая создать особой опасности хозяевам.

Тем не менее, система албанцев дала сбой ближе к середине второй 45-минутки, когда Деян Кулушевски из глубины сделал заброс в центр штрафной площади на голову Густафа Нильссона, который головой переправил мяч в ворота Томаша Стракоши.

Гол Нильссона стал единственным в этом матче, принеся Йон-Даль Томассону первую победу во главе шведской сборной. В своем первом матче датский специалист проиграл Португалии 5:2.

Также отметим, что в следующем розыгрыше Лиги наций Албания является одним из соперников Украины.

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Статистика матча Швеция - Албания

Швеция - Албания 1:0

Гол: Нильссон, 62

Удары: 11 - 8

Удары в створ ворот: 5 - 1

Владение мячом: 53% - 47%

Опасные атаки: 46 - 33

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