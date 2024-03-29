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Наставник сборной Украины U-19 рассказал, почему сын Шевченко мало играл в отборе на Евро-2024

Кристиан сейчас имеет проблемы с коммуникацией.
Сегодня, 13:42
Кристиан Шевченко / Facebook.com/watfordfcacademy
Кристиан Шевченко / Facebook.com/watfordfcacademy

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко назвал причину, по которой Кристиан Шевченко получил мало времени в матчах против Северной Македонии и Латвии в элит-раунде отбора на Евро-2024, а со Швейцарией вообще не сыграл.

По словам украинского специалиста, сын Андрея Шевченко пока имеет проблемы с коммуникацией из-за того, что большинство игроков "желто-голубых" не знает английский, а сам Шевченко-младший украинский или русский.

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"Прежде всего, говоря о Кристиане Шевченко, я бы заметил, что у этого игрока есть хорошие физические задатки. Он быстрый, взрывной даже порой. Индивидуальное мастерство у него также присутствует. Потенциал у него есть. И это факт. В квалификационном турнире он не так много сыграл, но на это есть ряд объективных причин.

Следует говорить об адаптации. Без коммуникации в футболе никуда, а он приехал в новый коллектив, где коммуникация с партнерами по команде у него сначала была на минимальном уровне. У нас, в основном, ребята на английском языке не очень хорошо разговаривают, а Кристиан - на украинском или русском соответственно.

Кристиан дважды выходил на замены в игре против Северной Македонии и Латвии. Имел бы время и в матче со Швейцарией, но у него была небольшая травма, микроповреждение, поэтому я его и не выпустил. Собственно, он и не готовился полноценно на матч со швейцарцами", - сказал Михайленко.

Также Дмитрий Станиславович рассказал, относились ли к игроку молодежки Уотфорда по особому, учитывая статус его отца.

"Отношение к Кристиану в команде такое же, как и к остальным ребятам. Скорее, это он - Кристиан Шевченко - возможно, чувствует давление в сборной, потому что он сын легенды и это на него как-то влияет. Мы, тренеры, работающие с сыном Андрея Шевченко, никакого давления не чувствуем.

Я вам честно скажу, он действительно талантливый парень. Имеет за плечами академию Челси, играет сейчас в Англии за приличный клуб Уотфорд. Я формирую сборную исключительно по спортивному принцу, а не по фамилиям и родственным связям.

За десять дней, что Кристиан Шевченко был в лагере сборной Украины, он уже стал своим. В конце он уже и смеялся с ребятами, и шутили они между собой. А в начале ему было архисложно, да. Ни разговоры поддержать, ни нормально пообщаться... Самое главное, что он прошел эту адаптацию удачно", - резюмировал наставник национальной команды до 19 лет.

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