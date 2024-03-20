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"Особая радость": Шевченко поздравил сына с дебютом за сборную Украины

Кристиан Шевченко впервые сыграл за украинскую юношескую команду.
Сегодня, 20:42
Андрей и Кристиан Шевченко / instagram.com/andriyshevchenko
Андрей и Кристиан Шевченко / instagram.com/andriyshevchenko

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил сборную Украины U-19 с победой над Северной Македонией в матче квалификации Евро-2024 и своего сына с дебютом за команду.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу украинцев, а Кристиан Шевченко появился на поле на 78-й минуте встречи.

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"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам.

Особая радость - поздравить игрока под номером 7 с дебютом в молодежной сборной", - написал Андрей Шевченко в Instagram.

Ранее главный тренер сборной Украины U-19 охарактеризовал игровые качества сына Шевченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Сборная Украины U-19 Кристиан Шевченко

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