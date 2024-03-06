Главный тренер сборной Украины U-19 охарактеризовал игровые качества сына Шевченко

Наставник сборной Украины до 19 лет Дмитрий Михайленко поделился мыслями об игровом профиле Кристиана Шевченко.

По словам специалиста, сын легендарного футболиста, а ныне президента УАФ Андрея Шевченко похож на отца телосложением и голевым инстинктом, но больше тяготеет к игре на фланге.

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"Чем напоминает отца в 17 лет? Похож на него телосложением и также играет в группе атаки. Быстрый, забивает мячи. Но он больше играет на фланге".

Также Михайленко рассказал, не помешает ли Кристиану незнание украинского языка на данном этапе.

"Мне кажется, если человек мотивирован, то все будет хорошо. Мы сделаем все, чтобы он чувствовал себя, как дома. В сборную все ребята собираются с хорошей мотивацией, с желанием выигрывать и проявить себя. Они хотят сделать все, ради родной страны. Поэтому уверен, что там все будет хорошо. Со своими сверстниками познакомится.

Но у нас на самом деле много легионеров и не все знают друг друга. Сейчас такая ситуация, что есть немало игроков из иностранных клубов. Поэтому они должны найти общий язык, чтобы общаться. У нас есть игроки из Бельгии, Германии, поэтому все будет нормально, - резюмировал наставник в комментарии изданию NV.

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