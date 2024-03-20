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Сборная Украины U-19 с победы стартовала в элит-раунде квалификации на Евро-2024

Коллектив Дмитрия Михайленко уверенно торжествовал над сверстниками из Северной Македонии.
Сегодня, 17:09
УАФ
УАФ

В рамках первого тура элит-раунда отбора на Евро-2024 до 19 лет сборная Украины под руководством Дмитрия Михайленко встретилась с Северной Македонией.

Команды долго не могли пробить друг-друга, но все же в конце первого тайма это произошло. Полузащитник Боруссии Дортмунд Данило Кревсун ударил с дальней дистанции и открыл счет в матче.

Второго забитого мяча зрители ждали меньше чем первого, однако, именно местных поклонников футбола он снова огорчил, ведь Украина играла на выезде, а голом отметился форвард Динамо Матвей Пономаренко.

Ближе к завершению матча произошло событие, которое способно хотя бы немного затмить оба забитых мяча. За Украину U-19 дебютировал сын Андрея Шевченко Кристиан.

Шевченко-младшему не хватило времени, чтобы как-то повлиять на игру, которая закончилась переомгой "желто-голубых" со счетом 0:2

Северная Македония U-19 - Украина U-19 0:2

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-19

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