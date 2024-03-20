Сын Шевченко дебютировал за сборную Украины U-19

Кристиан сыграл под культовым для отца номером.

В рамках квалификации элит-раунда на Евро-2024 до 19 лет сборная Украины играет со сборной Северной Македонии.

На 78-й минуте этого матча произошло довольно интересное событие. На поле вместе с Михаилом Дубровным вышел сын легендарного украинского футболиста, а ныне президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан.

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Для Кристиана это дебютная игра в футболке "желто-голубых". Шевченко-младший пошел по стопам отца и также играет под 7-ым номером.

Скріншот, Youtube-канал Федерації футбола Північної Македонії

Отметим, что на момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 0:2.

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