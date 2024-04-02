Защитник Барселоны летом станет игроком мадридского клуба

Защитник Барселоны Маркос Алонсо продолжит карьеру в Атлетико. Об этом сообщает издание Cadena SER.

Этим летом у игрока заканчивается контракт с каталонцами и стороны не планируют продлевать сотрудничество. Ввиду этого, на футболиста обратил внимание Атлетико.

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Мадридцы уже провели с испанец переговоры, в ходе которых получили устное соглашение на переход, обсудив при этом детали сотрудничества.

В текущем сезоне на счету Алонсо всего четыре матча в рамках Ла Лиги, в которых 33-летний фулбек не отличился результативными действиями.

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