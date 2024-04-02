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В Реале задумываются над необходимостью подписывать нового защитника

Все зависит от выступлений Давида Алабы.
Сегодня, 14:53
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Реал рассматривает варианты для укрепления обороны и оценивает возможность подписания центрального защитника.

На данный момент основной парой центральных защитников на следующий сезон планируется использовать Антонио Рюдигера и Эдера Милитао, но возникают сомнения относительно готовности бразильца к возвращению в игру на высоком уровне после серьезной травмы крестообразной связки.

Решение о приобретении нового защитника будет в значительной степени зависеть от процесса восстановления Давида Алабы.

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Если Реал решит укрепить свою оборону, клуб обрати внимание на Лени Йоро из Лилля. Руководство клуба уже провело переговоры с игроком и его агентами.

Также рассматривается вариант с Рафой Марином, находящимся на аренде в Алавесе. Кроме того, Реал следит за развитием Марвела, игрока второй команды, который может стать еще одной опцией для позиции центрального защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Давид Алаба

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