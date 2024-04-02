Нападающий Реала определился со своим будущим на фоне слухов о переходе Мбаппе
На Родриго претендует ряд топ-клубов Европы.
Родриго остается в Реале и не собирается уходить, даже если Килиан Мбаппе присоединится к команде. Об этом сообщает издание Cadena SER.
Бразилец готов конкурировать за место в атаке с Винисиусом и, возможно, с Мбаппе. Родриго не рассматривает возможность ухода из-за интереса других клубов.
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Нападающий "сливочных" считает, что Мбаппе не конкурент для него и видит его переход как доказательство амбиций Реала.
В свою очередь окружение Родриго уверено, что переход Мбаппе не повлияет на его игру.
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