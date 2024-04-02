Нападающий Реала определился со своим будущим на фоне слухов о переходе Мбаппе

Родриго остается в Реале и не собирается уходить, даже если Килиан Мбаппе присоединится к команде. Об этом сообщает издание Cadena SER.

Бразилец готов конкурировать за место в атаке с Винисиусом и, возможно, с Мбаппе. Родриго не рассматривает возможность ухода из-за интереса других клубов.

Читай также: Реал намерен оформить трансфер двух перспективных игроков

Нападающий "сливочных" считает, что Мбаппе не конкурент для него и видит его переход как доказательство амбиций Реала.

В свою очередь окружение Родриго уверено, что переход Мбаппе не повлияет на его игру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!