Реал намерен оформить трансфер двух перспективных игроков

Мадридский Реал определился с одними из главных приоритетов на летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, "сливочные" будут заняты не только подписанием суперзвездного Килиана Мбаппе, но и работой на перспективу. Среди целей Лени Йоро из Лилля и Франко Мастантуоно из Ривер Плейта.

И переход французского центрбека, и трансфер аргентинского полузащитника испанский гранд хочет оформить как можно быстрее.

Стоит отметить, что в контракте Мастантуоно прописана клаусула в размере 45 млн евро.

Напомним, ранее та же Marca сообщала, что в Реале верят в то, что Йоро станет основным игроком клуба в будущем. "Матрасники" смогли добыть три очка благодаря голу на последних минутах поединка.

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