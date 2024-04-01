Реал заинтересован в подписании воспитанника Фонсеки
Юный француз попал в поле зрения Анчелотти.
Защитник Лилля Лени Йоро может сменить клубную карьеру в летнее трансферное окно.
Футболист отказался продлевать контракт с француским клубом, чем готовы воспользоваться другие команды.
Как сообщает Marca, Реал готов подписать 18-летнего футболиста. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти верит, что Йоро может стать основным игроком команды в будущем.
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В текущем сезоне под руководством Паулу Фонсеки француз сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.
Ранее сообщалось, что Реал определился, кто заменит Лунина, если тот уйдет.
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