Реал заинтересован в подписании воспитанника Фонсеки

Защитник Лилля Лени Йоро может сменить клубную карьеру в летнее трансферное окно.

Футболист отказался продлевать контракт с француским клубом, чем готовы воспользоваться другие команды.

Как сообщает Marca, Реал готов подписать 18-летнего футболиста. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти верит, что Йоро может стать основным игроком команды в будущем.

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В текущем сезоне под руководством Паулу Фонсеки француз сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что Реал определился, кто заменит Лунина, если тот уйдет.

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