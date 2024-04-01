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Футбол

Реал заинтересован в подписании воспитанника Фонсеки

Юный француз попал в поле зрения Анчелотти.
Вчера, 22:55
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Защитник Лилля Лени Йоро может сменить клубную карьеру в летнее трансферное окно.

Футболист отказался продлевать контракт с француским клубом, чем готовы воспользоваться другие команды.

Как сообщает Marca, Реал готов подписать 18-летнего футболиста. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти верит, что Йоро может стать основным игроком команды в будущем.

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В текущем сезоне под руководством Паулу Фонсеки француз сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что Реал определился, кто заменит Лунина, если тот уйдет.

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