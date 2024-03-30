Юный талант Реала разочарован отношением к себе со стороны клуба

Футболист Реала Пауло Яго намерен покинуть клуб из-за недостатка игровой практики. Об этом сообщает Relevo.

16-летний полузащитник выразил желание найти другой проект, где ему будет предоставлена возможность играть регулярно.

Футболист из испанской сборной U17 остался недоволен отношением к себе в мадридском клубе. Его контракт с Реалом действует до конца сезона-2024/25.

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На данный момент у Яго нет выступлений за основную команду или молодежную. Кроме того, в текущем сезоне он не всегда попадал в состав команды до 19 лет, которую тренирует Альваро Арбелоа.

Отметим, интерес к молодому футболисту проявляют топовые клубы из Германии, Франции, Англии и Испании, которые готовы переманить к себе его.

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