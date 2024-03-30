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Реал почти договорился о подписании защитника Баварии

Дэвис - в шаге от смены клуба.
Сегодня, 17:23
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Реал и Альфонсо Дэвис находятся на финишной прямой к заключению контракта. Об этом сообщает издание As.

Испанский клуб почти заключил соглашение с 23-летним защитником. Осталось согласовать несколько деталей в его контракте, но обе стороны уверены, что достигнут соглашение.

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Теперь для завершения перехода игрока в Реал необходимо согласовать сумму трансфера Альфонсо Дэвиса.

Испанский клуб готов предложить около 25 миллионов евро с возможностью увеличения до 30 миллионов. В то время как немецкий клуб настаивает на 50 миллионах евро.

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