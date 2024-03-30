Реал намерен пригласить Алонсо вместо Анчелотти

В планах "сливочных" провернуть переход испанца в 2025 году.

Мадридский Реал доволен решением Хаби Алонсо остаться в Байере, пишет Relevo.

Напомним, ранее испанский специалист заявил, что не будет летом менять клуб и останется в Леверкузене.

В Мадриде это решение приняли с радостью, поскольку это соотносится с планами руководства пригласить Алонсо в Реал в 2025 году.

При этом, новый контракт Анчелотти рассчитан до 2026 года, однако, вероятно, чтобы не упустить испанца, с Карло расстанутся несколько ранее.

Алонсо в глазах боссов Реала считается чуть ли не идеальным вариантом, объединяющим классический и современный подходы к футболу.

Ранее также сообщалось, что новичок Реала готов отказаться от отпуска ради команды.

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