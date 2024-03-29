Новичок Реала готов пожертвовать отпуском ради адаптации в клубе

Эндрик хочет как можно скорее присоединится к клубу.

Эндрик согласен отменить отпуск ради того, чтобы отправиться в турне с Реалом, пишет Relevo.

Игрок в любом случае пропустит часть предсезонной подготовки, так как не сможет присоединится к команде до своего 18-летия.

А если Эндрика вызовут в сборную Бразилии, то ситуация станет еще сложнее. Если команда не дойдет до полуфинала, игрок должен будет полететь в турне с Реалом.

А вот если Бразилия пройдет дальше, то в это время игрок должен будет отправиться в отпуск. Реал уже объявил, что участники полуфиналов Евро и Кубка Америки получат отпуска.

Однако Эндрик готов проигнорировать эти выходные, чтобы как можно раньше начать свою адаптацию в команде. С другой стороны, неизвестно, одобрит ли клуб такой шаг.

Ранее также сообщалось, что Реал не будет выкупать игрока у Шахтера.

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