iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легионер Шахтера летом вернется в Украину

Реал не будет выкупать Винисиуса Тобиаса.
Сегодня, 21:30
Винисиус Тобиас / Getty Images
Винисиус Тобиас / Getty Images

Винисиус Тобиас летом вернется в Шахтер, пишет AS.

По информации издания, мадридский Реал решил не выкупать бразильца. Напомним, что последний сезон Тобиас провел в Кастилье, мадридцы могут выкупить его за 15 млн евро.

Однако, скорее всего, не станут. В последнее время игрок перестал быть частью планов Реала и даже выпал из основы Кастильи.

Если Реал не будет активировать опцию выкупа, Винисиус Тобиас вернется в Шахтер, контракт с которым рассчитан до 2026 года.

Ранее также сообщалось, что Реал следит за польским голкипером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Новичок Реала готов пожертвовать отпуском ради адаптации в клубе Новичок Реала готов пожертвовать отпуском ради адаптации в клубе
Болиды Формулы 1 в 2026 году будут иметь аналог KERS Болиды Формулы 1 в 2026 году будут иметь аналог KERS
В Валенсии устроили "теплый прием" Яремчуку В Валенсии устроили "теплый прием" Яремчуку
Хавбек Арсенала, вероятно, продолжит карьеру в испанском чемпионате Хавбек Арсенала, вероятно, продолжит карьеру в испанском чемпионате
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа22:35
Новичок Реала готов пожертвовать отпуском ради адаптации в клубе
Формула 122:32
Болиды Формулы 1 в 2026 году будут иметь аналог KERS
Европа22:10
В Валенсии устроили "теплый прием" Яремчуку
Украина21:30
Легионер Шахтера летом вернется в Украину
Европа20:59
Хавбек Арсенала, вероятно, продолжит карьеру в испанском чемпионате
Европа20:26
Манчестер Сити выиграл гонку за американского вундеркинда
Киберспорт20:25
NaVi переиграли Eternal Fire и вышли в полуфинал мажора
Европа19:59
Чемпион Европы и мира может закончить карьеру после завершения сезона
Европа19:35
Милан определился с кандидатами на замену Меньяну
Европа19:15
Два европейских гранда присматриваются к польскому голкиперу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK