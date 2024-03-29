Легионер Шахтера летом вернется в Украину

Реал не будет выкупать Винисиуса Тобиаса.

Винисиус Тобиас летом вернется в Шахтер, пишет AS.

По информации издания, мадридский Реал решил не выкупать бразильца. Напомним, что последний сезон Тобиас провел в Кастилье, мадридцы могут выкупить его за 15 млн евро.

Однако, скорее всего, не станут. В последнее время игрок перестал быть частью планов Реала и даже выпал из основы Кастильи.

Если Реал не будет активировать опцию выкупа, Винисиус Тобиас вернется в Шахтер, контракт с которым рассчитан до 2026 года.

Ранее также сообщалось, что Реал следит за польским голкипером.

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