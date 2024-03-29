Два европейских гранда присматриваются к польскому голкиперу

Манчестер Юнайтед и мадридский Реал следят за вратарем Ниццы, пишет teamtalk.

24-летний Марчин Булка может пойти на повышение уже этим летом, оба клуба видят в нем решение вратарской проблемы.

Напомним, что МЮ отпустил Де Хеа и взял Онана, но Рэтклифф недоволен выбором голкипера. К тому же клуб может покинуть Алтай Байындыр.

В Реале же уйдет Кепа, Лунин все еще не дал согласие на новый контракт, а Куртуа слишком часто отдыхает в лазарете. Булка же демонстрирует в этом сезоне завидную стабильность.

В этом сезоне у поляка 30 матчей, из которых половину он провел на нуль. Трансфермаркт оценивает кипера в 18 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Реал все же продвинулся в переговорах с Луниным.

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