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Реал вскоре должен продлить контракт с Луниным

Стороны почти достигли согласия.
Сегодня, 12:36
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал продвинулся в переговорах по контракту с Андреем Луниным.

Как сообщает издание Relevo, о продлении соглашения может быть объявлено уже в ближайшее время.

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Обе стороны демонстрируют полную готовность согласиться на дальнейшее сотрудничество и все указывает на быстрое решение всех деталей, хотя, переговоры продолжаются лишь последние несколько недель.

Отметим, что в этом сезоне Андрей завоевал место в основе после травмы Тибо Куртуа, пропустив в 23 матчах лишь 19 голов. В 10 поединках он оставил ворота "сухими".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин

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