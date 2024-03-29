Реал вскоре должен продлить контракт с Луниным
Стороны почти достигли согласия.
Мадридский Реал продвинулся в переговорах по контракту с Андреем Луниным.
Как сообщает издание Relevo, о продлении соглашения может быть объявлено уже в ближайшее время.
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Обе стороны демонстрируют полную готовность согласиться на дальнейшее сотрудничество и все указывает на быстрое решение всех деталей, хотя, переговоры продолжаются лишь последние несколько недель.
Отметим, что в этом сезоне Андрей завоевал место в основе после травмы Тибо Куртуа, пропустив в 23 матчах лишь 19 голов. В 10 поединках он оставил ворота "сухими".
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