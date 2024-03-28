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Надежный друг и фотограф: хавбек Реала подколол своих товарищей по сборной

Браим Диас понемногу вливается в новый коллектив.
Сегодня, 12:34
Браим Диас / Getty Images
Браим Диас / Getty Images

Не так давно полузащитник Реала Браим Диас принял решение сменить футбольное гражданство.

Так и не дождавшись вызова в сборную Испании, 24-летний футболист объявил о желании представлять на международной арене Марокко, историческую родину своего отца.

И в следующих же матчах полуфиналиста чемпионата мира-2022 Диас дебютировал за сборную. Сначала полузащитник сыграл против Анголы (1:0), после чего он принял участие в игре с Мавританией (0:0).

Судя по недавно опубликованному видео, проблем с адаптацией в новом коллективе у Браима не возникло.

Группа игроков сборной Марокко попросила своего нового соотечественника сделать общий снимок. Диас согласился, но сделал все по-своему. Он переключился на фронтальную камеру и сделал селфи.

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Ранее стало известно, что одноклубники Браима Диаса получат новые контракты от мадридского клуба.

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