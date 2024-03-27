Реал близок к продлению контракта с ветеранами клуба

Мадридцы планируют сохранить в своих рядах Васкеса и Начо.

Реал решил подписать новые контракты с Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом. Об этом сообщает издание As.

Мадридский клуб также планирует продлить соглашение с полузащитником Тони Кроосом до 2025 года.

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Кроме того, официальное подписание контрактов с Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом ожидается на следующей неделе.

Отметим, испанские футболисты также подпишут новые контракты с клубом на один сезон.

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