Реал близок к продлению контракта с ветеранами клуба
Мадридцы планируют сохранить в своих рядах Васкеса и Начо.
Реал решил подписать новые контракты с Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом. Об этом сообщает издание As.
Мадридский клуб также планирует продлить соглашение с полузащитником Тони Кроосом до 2025 года.
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Кроме того, официальное подписание контрактов с Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом ожидается на следующей неделе.
Отметим, испанские футболисты также подпишут новые контракты с клубом на один сезон.
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