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Учим иностранные языки: Довбик принял участие в еще одном видео Жироны

Каталонский коллектив решил провести общеобразовательный урок.
Сегодня, 08:57
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Пока Артем Довбик продолжает отмечать выход сборной Украины на чемпионат Европы 2024 года, его клуб Жирона продолжает публиковать ранее записанный контент при участии форварда.

В этот раз каталонцы попросили 26-летнего украинца и еще трех его одноклубников разных национальностей поучаствовать в видео, которое можно расценивать как общеобрзовательное.

Жирона в своих социальных сетях опубликовала видео, в котором футболисты называли разные предметы словами из своего родного языка.

Забавно, что в некоторых случаях монтажер видео написал вовсе не то, что сказал Довбик.

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Напомним, что недавно Жирона опубликовала челлендж при участии Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которые пытались справиться с поставленной задачей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины Жирона артем довбик

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