Воспитанник Реала неожиданно сменил футбольное гражданство

Браим Диас будет выступать за Марокко.

Браим Диас принял решение не выступать за сборную Испании, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, воспитанник Реала решил взять футбольное гражданство Марокко. Федерация этой страны только недавно получила оповещение.

Ожидается, что вскоре Диас сам официально объявит об этом и расскажет, почему решился на такой шаг.

Браима Диаза с Марокко связывает бабушка по отцовской линии, которая как раз родилась в этой стране. Его могут вызвать в новую сборную уже в конце марта.

Отметим, что хавбек успел провести один матч за сборную Испании, тогда он забил в товарищеском поединке против сборной Литвы.

Ранее также Анчелотти заявил, что доволен игрой своей команды против Сельты.

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