Анчелотти - о матче с Сельтой: Ничья стала бы прелюдией к кризису

Карло Анчелотти прокомментировал разгромную победу своей команды над Сельтой.

Напомним, что мадридцы забили команде Бенитеса четыре безответных гола, три из которых пришлись на второй тайм.

Анчелотти признал, что команда была под давлением из-за того, что не могла долго забить второй гол, но в целом Реал играл отлично.

"Я увидел правильное отношение, интенсивность, прессинг. Несложно было сыграть лучше, чем в среду. Мы довольны. На этой стадии любой матч может оказаться ловушкой.

Мы чувствовали давление из-за того, что не могли забить второй гол. Когда счет стал 2:0, нам стало попроще. Давление велико, впереди еще 10 матчей. Ничья здесь стала бы прелюдией к кризису", – приводит слова итальянца Marca.

Ранее также Клопп заявил, что судья ошибся, не назначив пенальти после фола Доку.

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