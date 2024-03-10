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Клопп - об ударе Доку: 100-процентный пенальти, 100-процентный фол

Тренер Ливерпуля уверен, что судья ошибся.
Вчера, 21:55
Момент с ударом Доку / Getty Images
Момент с ударом Доку / Getty Images

Юрген Клопп убежден, что судья обязан был назначать пенальти в конце матча Ливерпуль - Манчестер Сити.

Напомним, на последних минутах Джереми Доку, пытаясь вынести мяч из штрафной, попал шипами в грудь Алексису Мак Аллистеру.

Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый. В итоге матч завершился ничьей.

Однако Клопп считает, что судья допустил ошибку, не засчитав фол.

"Это был стопроцентный пенальти. Они найдут объяснение. Это был бы стопроцентный фол на любом участке поля – и, вероятно, желтая карточка. Все люди c iPad, которые находились вокруг меня, воскликнули: "Ого, все очевидно!"

Возможно, они смогут спрятаться за фразой, что все не так очевидно и однозначно.

Конечно, это пенальти, но нам не дали его исполнить. Ну да ладно, главное для меня – что мы способны играть в такой футбол, как сегодня. Сегодня я увидел много прекрасных вещей", – приводит слова Клоппа BBC.

С обзором матча Ливерпуль - Манчестер Сити вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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