Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 обзор матча и результат игры 10.03.2024
В воскресенье, 10 марта, в рамках 28-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Манчестер Сити. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
На старте встречи "горожане" были более активны и имели немало моментов для того, чтобы выйти вперед, однако гол пришел тогда, когда его мало кто ждал.
На 23-й минуте необычный розыгрыш углового завершился голом Джона Стоунза. Сразу после этого подопечные Гвардиолы сбавили обороты, чем и пытались воспользоваться хозяева.
Ливерпуль старался играть больше в "пас", разыгрывая мяч на каждом кусочке поля, заставляя нервничать оборону Ман Сити и совершать ошибки. Один из таких моментов привел к пенальти, который без проблем реализовал Алексис Макаллистер.
Далее у команд начался "пинг-понг", в котором они обменивались атаками, но хозяева все же больше нагнетали, но не хватало везения или же свечки в церкви.
В итоге, команды разошлись миром в последнем матче между Ливерпулем Клоппа и Сити Гвардиолы в рамках АПЛ.
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити 28-го тура АПЛ
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
Голы: Макаллистер, 50 пенальти - Стоунз, 23
Ожидаемые голы (xG): 2.78 - 1.60
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 19 - 10
Удары в створ: 6 - 6
Фолы: 6 - 10
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!