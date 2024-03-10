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Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 обзор матча и результат игры 10.03.2024

Команды провели веселый матч, который завершился логичной мировой.
Сегодня, 19:47
Ливерпуль - Ман Сити / Getty Images
Ливерпуль - Ман Сити / Getty Images

В воскресенье, 10 марта, в рамках 28-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Манчестер Сити. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

На старте встречи "горожане" были более активны и имели немало моментов для того, чтобы выйти вперед, однако гол пришел тогда, когда его мало кто ждал.

Источник: Getty Images

На 23-й минуте необычный розыгрыш углового завершился голом Джона Стоунза. Сразу после этого подопечные Гвардиолы сбавили обороты, чем и пытались воспользоваться хозяева.

Источник: Getty Images

Ливерпуль старался играть больше в "пас", разыгрывая мяч на каждом кусочке поля, заставляя нервничать оборону Ман Сити и совершать ошибки. Один из таких моментов привел к пенальти, который без проблем реализовал Алексис Макаллистер.

Источник: Getty Images

Далее у команд начался "пинг-понг", в котором они обменивались атаками, но хозяева все же больше нагнетали, но не хватало везения или же свечки в церкви.

В итоге, команды разошлись миром в последнем матче между Ливерпулем Клоппа и Сити Гвардиолы в рамках АПЛ.

Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити 28-го тура АПЛ

Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
Голы: Макаллистер, 50 пенальти - Стоунз, 23

Ожидаемые голы (xG): 2.78 - 1.60
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 19 - 10
Удары в створ: 6 - 6
Фолы: 6 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ

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