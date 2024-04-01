Реал определился, кто заменит Лунина, если тот уйдет

"Сливочные" могут переманить вратаря из Бильбао.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб.

Как сообщает Realmadridexclusivo, "сливочные" уже подыскивают замену украинцу.

Наиболее вероятной заменой Лунина может стать вратарь Атлетика Бильбао Хулен Агирресабала. Transfermarkt оценивает голкипера в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне украинец провел 24 матча, в которых пропустил 19 голов и 101 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Анчелотти оценил прогресс Лунина.

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