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Анчелотти оценил прогресс Лунина

Итальянец дал краткую, но точную характеристику.
Сегодня, 14:26
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мнением по поводу Андрея Лунина.

По словам итальянца, украинец раскрылся, когда получил шанс - Тибо Куртуа получил травму.

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"Он очень улучшился. Очень, очень хорош. У него много качества", - приводит слова тренера Madrid Xtra.

В текущем сезоне Лунин провел 23 матча, в которых пропустил 19 голов и 10 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Реал вскоре должен продлить контракт с Луниным.

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