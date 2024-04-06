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Боруссия Дортмунд - Штутгарт 0:1: обзор матча и результат игры 06.04.2024

Швабы сравнялись в турнирной таблице с Баварией.
Сегодня, 21:56
Штутгарт обыграл Боруссию Д / Getty Images
Штутгарт обыграл Боруссию Д / Getty Images

В субботу, 6 апреля, дортмундская Боруссия в матче 28-го тура Бундеслиги принимала на своем поле Штутгарт.

Гости сумели одолеть одного из своих прямых конкурентов, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Решающим в противостоянии стал гол Серу Гирасси на 64-й минуте, который точно пробил в девятку.

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Штутгарт на данный момент с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, сравнявшись по набранным баллам с Баварией, которая идет второй. Боруссия Д с 53 пунктами расположилась на пятой позиции.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Штутгарт 28-го тура чемпионата Германии

Боруссия Д - Штутгарт 0:1

Гол: Гирасси, 64

Ожидаемые голы (xG): 2.29 - 1.59
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 8 - 3
Фолы: 8 - 8
Атаки: 108 - 87

Боруссия Д: Кобель - Рьерсон (Ройс, 81), Хуммельс, Шлоттербек, Матсен (Мукоко, 81) - Забитцер (Байно-Гиттенс, 72), Джан, Брандт (Нмеча, 65) - Санчо, Фюллькруг (Алле, 81), Адееми

Штутгарт: Нюбель - Вагноман (Стергиу, 46), Каразор, Ито, Миттельштедт - Левелинг (Силас, 85), Мийо (Дауд, 86), Штиллер, Фюрих (Чон, 68) - Гирасси, Ундав (Штенцель, 90)

Предупреждения: Брандт, Адееми - Штиллер, Майо, Каразор, Нюбель

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига штутгарт Боруссия Дортмунд чемпионат Германии

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