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"Зачем мне это?": экс-тренер МЮ опроверг информацию об интересе возглавить Баварию

Ральф Рангник намерен продолжить работу со сборной Австрии.
Сегодня, 07:50
Ральф Рангник / Getty Images
Ральф Рангник / Getty Images

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник опроверг информацию о том, что он хочет возглавить Баварию.

Ранее, напомним, ряд источником заявил, что немецкий специалист - один из кандидатов на пост главного тренера "ротен". Также заявляли, что Рангник всегда мечтал работать в Мюнхене.

Однако сам специалист опроверг эту информацию, заявив, что намерен оставаться в сборной до конца своего контракта.

"Зачем мне это? Мне здесь комфортно. У меня еще есть контракт до 2026 года, и наша цель и наш путь продолжится после Евро", - приводит слова тренера журналист Стефан Камбергер.

Ранее также спортивный директор Баварии заявил, что игра с Арсеналом важнее поисков главного тренера.

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