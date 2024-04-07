Директор Баварии - о поиске главного тренера: Мне плевать на это

Макс Эберль думает об игре с Арсеналом, а не о замене для Тухеля.

Член совета директоров мюнхенской Баварии Макс Эберль поделился мыслями о поиске нового главного тренера.

По словам функционера, разговаривать об этом сейчас не время, поскольку, главное сейчас подготовка к четвертьфиналу Лиги чемпионов с Арсеналом.

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"Мне плевать на поиски главного тренера. Сейчас все наши мысли об игре с Арсеналом. При всем уважения к Гайденхайму, но мы встретимся с командой на класс выше их. Нам нужно сделать все правильно для того, чтобы не получить пощечину.

О тренере поговорим позже. Сейчас мы максимально сосредоточены на Лиге чемпионов, потому, что в этом турнире у нас еще есть шансы на победу", - сказал Эберль.

Отметим, что первая встреча между Арсеналом и Баварией состоится уже 9 апреля в 22:00 по Киеву.

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