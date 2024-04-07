iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Директор Баварии - о поиске главного тренера: Мне плевать на это

Макс Эберль думает об игре с Арсеналом, а не о замене для Тухеля.
Сегодня, 16:27
Макс Эберль / Getty Images
Макс Эберль / Getty Images

Член совета директоров мюнхенской Баварии Макс Эберль поделился мыслями о поиске нового главного тренера.

По словам функционера, разговаривать об этом сейчас не время, поскольку, главное сейчас подготовка к четвертьфиналу Лиги чемпионов с Арсеналом.

Читай также: Арсенал и Бавария поспорят за защитника Барселоны

"Мне плевать на поиски главного тренера. Сейчас все наши мысли об игре с Арсеналом. При всем уважения к Гайденхайму, но мы встретимся с командой на класс выше их. Нам нужно сделать все правильно для того, чтобы не получить пощечину.

О тренере поговорим позже. Сейчас мы максимально сосредоточены на Лиге чемпионов, потому, что в этом турнире у нас еще есть шансы на победу", - сказал Эберль.

Отметим, что первая встреча между Арсеналом и Баварией состоится уже 9 апреля в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Атлетико намерен приобрести экс-игрока Манчестер Юнайтед Атлетико намерен приобрести экс-игрока Манчестер Юнайтед
Ювентус может сменить Аллегри на одного из самых перспективных тренеров Европы Ювентус может сменить Аллегри на одного из самых перспективных тренеров Европы
Ман Юнайтед присоединился к борьбе за одноклубника Довбика и Цыганкова Ман Юнайтед присоединился к борьбе за одноклубника Довбика и Цыганкова
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Формула 117:15
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Европа16:57
Атлетико намерен приобрести экс-игрока Манчестер Юнайтед
Европа16:27
Директор Баварии - о поиске главного тренера: Мне плевать на это
Европа15:57
Ювентус может сменить Аллегри на одного из самых перспективных тренеров Европы
Европа15:23
Ман Юнайтед присоединился к борьбе за одноклубника Довбика и Цыганкова
Украина14:58
Черноморец в безумной голевой феерии оказался сильнее Александрии
Европа14:32
Агент форварда Манчестер Юнайтед предложил услуги игрока Интеру
Европа14:11
Барселона все же решила сохранить своего капитана в команде
Европа13:50
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
13:40
Джорджина и Роналду-младший провели выходной вечер за игрой в паддл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK