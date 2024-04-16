Безус выбыл на полгода из-за тяжелой травмы

Украинский полузащитник кипрской Омонии Роман Безус останется без футбола на длительный срок из-за тяжелой травмы.

33-летний футболист порвал ахиллово сухожилие и будет вынужден пропустить шесть месяцев, сообщает This Is Mappa.

Ситуацию игрок прокомментировал в своем Instagram.

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"Давно не было постов, ждал завершения сезона. Но для меня сезон закончился раньше. Так случилось. Я должен столкнуться с этой проблемой и выйти из нее лучше и сильнее. Я верю.

Дорогие болельщики и друзья, семья, я очень благодарен за вашу поддержку и веру в меня на протяжении сезона и сейчас. Вы продолжали поддерживать меня после незабитого пенальти, и верили в меня. Это были действительно особенные моменты.

Я хотел бы попросить вас об одном, чтобы вы поддерживали, верили и любили Омонию, моих партнеров по команде. Даже когда бывают трудные моменты, вы будете нужны им, чтобы сделать этот сезон особенным. Я верю в это", - написал Безус.

Отметим, что контракт украинского хавбека с Омонией рассчитан до конца этого сезона.

В нынешней кампании Безус провел за кипрскую команду во всех турнирах 38 матчей, отличившись 14 голами и десятью результативными передачами.

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