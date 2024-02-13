"Нельзя игнорировать": Цыганык наехал на Реброва за невызов полузащитника в сборную

Журналист Игорь Цыганык поделился мнением о перспективах футболиста Омонии Романа Безуса в составе сборной Украины.

По словам эксперта, форвард может быть полезен команде, но для этого Ребров должен вызвать его.

Читай также: Ребров оценил итоги жеребьевки Лиги наций

"Я не знаю, почему главный тренер сборной Украины не вызывает Романа Безуса. У меня очень много вопросов, как вызываются футболисты в национальную сборную, очень много вопросов. Я понимаю, что Безус уже возрастной футболист и на него уже нет долговременной перспективы. Но вместе с тем в определенный конкретный момент этот футболист может дать пользу.

У нас же Степаненко вызывается в национальную сборную, несмотря на паспорт. Почему Бабенко, который уже полтора года является одним из лучших футболистов в Украине не вызывается в национальную сборную? Так же Безус. Чемпионат Кипра – неплохой чемпионат. Я считаю, что он сильнее, чем чемпионат Украины, если брать в целом. Таких футболистов нельзя игнорировать.

Есть Лига наций, где можно попробовать поэкспериментировать, новых футболистов приглашать, но когда нужно давать результат, то нужно брать тех людей, которые умеют, имеют опыт, у которых колени не будут дрожать", – сказал Цыганык в программе Цыганык Live..

В текущем сезоне Безус забил 11 голов и сделал восемь голевых перед во всех турнирах.

Ранее Ребров назвал главную опасность перед матчем с Боснией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!