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Ребров назвал главную опасность перед матчем с Боснией

Наставник рассказал подробности подготовки команды к плей-офф отбору.
Сегодня, 21:11
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу шансов команды выйти на Евро-2024.

Специалист охарактеризовал сборную Боснии и Герцеговину, с которой предстоит сыграть в полуфинале квалификации.

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"Я надеюсь, что к матчу с Боснией все футболисты подойдут без травм. Сейчас смотрим много видеоматериалов с помощниками, просматриваем игроков. Я с Висенте в январе собираюсь поехать в Турцию, чтобы посмотреть на сборников и будущих кандидатов. Некоторые команды будут готовиться в Украине – мы и там побываем.

Для меня очень важно двигаться от матча к матчу. Не нужно сейчас забегать вперед и думать о том, что будет через несколько месяцев. Сейчас я настраиваю игроков таким образом, чтобы они концентрировались на своих клубах и через игры готовились к встрече с Боснией. Если ты хочешь побеждать, то должен думать о своей игре, уважая оппонента.

Способен ли соперник создать нам проблемы, учитывая то, что лучшие времена Джеко и Пьянича уже позади? Они сменили тренера. В последних матчах этот тренер на каждой позиции использовал много игроков, поэтому трудно назвать их оптимальный состав.

Пьянич и Джеко – очень важные игроки для боснийцев. Достаточно хорошего уровня молодежь. Когда наступит время, очень важно, чтобы наши игроки имели достаточно практики перед ответственными матчами", – сказал Ребров в интервью Sport-Express.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта. Победитель сыграет с победителем дуэли Израиль – Исландия. Поединок запланирова на 26 марта.

Ранее сообщалось, что у Коноплянки есть предложения из экзотичных чемпионатов.

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