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"Я знаю, что могу забивать красивые голы": Безус прокомментировал свой шедевр

Украинский игрок проявил себя в матче Кубка Кипра.
Сегодня, 13:29
Роман Безус
Роман Безус

Полузащитник Роман Безус, выступающий за кипрскую Оммонию, недавно засчитал тяжелую травму и вернулся на футбольное поле.

В поединке Кубка Кипра против клуба "Спартакос Безус" вышел в старте впервые в нынешнем сезоне.

На старте второго тайма Безус исполнил штрафной удар и забил гол-красавчик, а через несколько минут с углового выполнил низовую передачу под удар, которую конвертировал в гол его партнер.

"Я знаю, что умею забивать красивые голы и создавать моменты для партнеров. Я рад, что забил и отдал ассист, но самое важное – это получить игровые минуты. Я не скажу, что доволен собой сегодня, но это является частью возвращения к игре. Я сыграл. 60 минут и рад этому, физически чувствовал себя хорошо, но надо улучшить свою форму", - прокомментировал свое выступление Безус после матча.

Отметим, что Безус первый свой матч после травмы отыграл еще в ноябре, но за три поединка он наиграл всего около получаса игрового времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Безус

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