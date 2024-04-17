Атлетико квалифицировался на клубный чемпионат мира-2025

Мадридский Атлетико проиграл Боруссии Дортмунд по сумме двухматчевого противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Несмотря на вылет, подопечные Диего Симеоне сумели заполучить путевку на клубный чемпионат мира, который пройдет в следующем году.

От Европы примут участие 12 команд. В список уже вошли: Манчестер Сити, Реал Мадрид и Челси (победители прошлых Лиг чемпионов), Бавария, ПСЖ, Интер, Порту, Бенфика, Боруссия Дортмунд, Ювентус и Атлетико. Остался один слот, который будет заполнен позднее.

Минимальная гарантированная сумма за участие в клубном чемпионате мира-2025 - 50 миллионов евро.

Турнир пройдет в США в июне и июле 2025 года, примут участие клубы каждой из шести конфедераций, борющихся за звание чемпионов мира.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд - Атлетико.

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