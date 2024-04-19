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Зидан в шаге от того, чтобы стать новым тренером Баварии

Стороны почти обо всем договорились.
Сегодня, 15:45
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Мюнхенская Бавария, якобы, осуществит сенсационное назначение на пост главного тренера.

Как сообщает Mundo Deportivo, новым наставником клуба станет французский специалист Зинедин Зидан. Стороны почти договорились об условиях контракта, который должен вступить в силу с лета этого года.

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Отмечается, что Зидан попросил руководство Баварии усилить защитное звено команды, и они на это согласились.

Стоит сказать, что немецкие источники отрицали вообще какой-либо интерес "красных" к Зинедину.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Бавария Мюнхен

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