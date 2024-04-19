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Авторитетный журналист опроверг информацию о том, что Зидан возглавит Баварию

Французский специалист не будет работать в стане мюнхенцев.
Сегодня, 17:20
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Немецкий журналист опроверг информацию о назначении Зинедина Зидана главным тренером Баварии.

"Новые слухи о Баварии и Зинедине Зидане снова не соответствуют действительности! На данном этапе его нет в списке. Подтверждаю еще раз".

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"Бавария настаивала на Нагельсманне. О его отказе им сообщили только сегодня, и они были застигнуты врасплох. Сейчас рассматриваются новые кандидатуры", - написал Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Напомним, этим летом нынешний тренер Баварии Томас Тухель покинет клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Зинедин Зидан

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