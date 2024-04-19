Бавария определилась с будущим лидера, которым интересуются Ман Сити и Ливерпуль

Мюнхенская Бавария определилась с будущим Джамала Мусиалы, заинтересованность к которому проявляли Манчестер Сити и Ливерпуль.

Как сообщает Фабрицио Романо, у руководства "красных" нет желания продавать своего талантливого полузащитника и в ближайшее время ему предложат новое соглашение.

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Финансовые детали и срок обновленного контракта пока остаются неизвестными.

Отметим, что ранее стало известно, что и сам Мусиала никуда не хочет переходить и планирует связать свое будущее с немецким грандом.

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