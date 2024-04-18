Байер намерен выкупить защитника Баварии

Байер проявляет заинтересованность в полноценном приобретении защитника Йосипа Станишича, права на которого принадлежат Баварии.

Пока что "фармацевты" не подавали официального предложения мюнхенцам по этому поводу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Бавария, в свою очередь, выразила желание сохранить Станишича и намекнула, что рассчитывает на его участие в следующем сезоне, однако будущее игрока в мюнхенском клубе может зависеть от планов нового главного тренера.

В нынешней кампании на счету 24-летнего хорвата один гол в 16-ти матчах Бундеслиги.

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