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Байер установил ценник на свою главную звезду

Флориан Виртц может стать четвертым самым дорогим игроком в истории.
Сегодня, 23:12
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

В Байере определились с ценником Флориана Виртца, пишет 90Min.

В текущем сезоне в составе чемпиона Германии множество сильных игроков, которые привлекают внимание других европейских грандов.

Наиболее интересным является, конечно же, Флориан Виртц, за котором охотятся все топ-клубы Европы. Однако Байер продавать свою главную звезду не намерен.

Исполнительный директор леверкузенской команды Фернандо Карро заявил, что Виртц не покинет клуб менее чем за 150 млн евро. Это делает немецкого хавбека четвертым самым дорогим игроком после Неймара, Мбаппе и Коутиньо.

Вероятней всего, ни один клуб не согласится заплатить такие деньги, и Виртц останется в Байере еще минимум на один сезон, как он и планировал ранее.

Также, напомним, ранее тренер Шахтера прокомментировал интерес к Судакову.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флориан Виртц

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