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Ювентус - Милан 0:0: обзор матча и результат игры 27.04.2024

Соперники сохранили разрыв между собой в борьбе за второе место чемпионата.
Вчера, 20:56
Ювентус и Милан сыграли вничью / Getty Images
Ювентус и Милан сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 27 апреля, Ювентус принимал на своем поле Милан в центральном матче 34-го тура итальянской Серии А.

Соперники, уже ведущие борьбу только за вторую строчку чемпионата, так и не смогли определить победителя, завершив поединок безголевой ничьей.

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Команды провели матч в позиционном противостоянии, а более реальные шансы для взятия ворот имели хозяева поля.

Тем не менее все попытки "бьянконери" огорчить оппонента предотвращали либо успешная игра голкипера гостей Марко Спортьелло, либо же Малик Тиав, который за несколько минут до конца встречи перевел мяч с лини ворот на угловой. "Россонери" же на большее в этом поединке вряд ли могли рассчитывать без единого удара в створ ворот соперника.

На данный момент Милан с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А, опережая Ювентус на пять баллов.

Статистика матча Ювентус - Милан 34-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Милан 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 0.31
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 16 - 9
Удары в створ: 7 - 0
Угловые: 9 - 4
Фолы: 10 - 4
Атаки: 108 - 89

Ювентус: Щесны - Гатти, Бремер, Данило - Веа (Маккенни, 71), Камбьязо, Локателли, Рабио, Костич (Кьеза, 62) - Влахович (Милик, 63), Йилдыз (Миретти, 81)

Милан: Спортьелло - Муса (Дзероли, 82), Габбия, Тиав, Флоренци - Адли (Беннасер, 63), Рейндерс - Пулишич (Чуквуэзе, 83), Лофтус-Чик (Бартезаги, 82), Леау - Жиру (Окафор, 71)

Предупреждение: Муса, 45+1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан чемпионат Италии Серия А

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