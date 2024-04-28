Наполи предложит одной из своих звезд новый контракт на улучшенных условиях

У клуба нет желания терять еще и Хвичу Кварацхелию на фоне потенциальной и очень вероятной продажи Виктора Осимхена.

В ближайшие дни Наполи проведет встречу с агентом Хвичи Кварацхелии, сообщает Николо Скира.

По информации журналиста, целью переговоров станет новый контракт, который клуб предложит игроку.

Партенопейцы хотят договориться о продлении сотрудничества до лета 2029 года. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис очень хочет сохранить Хвичу и для этого он предложит 23-летнему игроку сборной Грузии значительное повышение оклада (с 1,4 миллиона евро в год до 4 миллионов).

Действующий контракт Кварацхелии с неаполитанским коллективом рассчитан до лета 2027 года.

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В нынешнем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в 41 матче Наполи во всех турнирах, в которых записал на свой счет 10 голов и 8 результативных передач.

Ранее стало известно, кто возглавит Наполи в новом сезоне - неаполитанцы получат уже пятого тренера за один календарный год.

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