Клопп сенсационно может вернуться в Боруссию следующим летом

И к тому же не в качестве тренера.

Немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп, который планирует следующий сезон провести в отпуске, возможно сенсационно вернется в дортмундскую Боруссию.

Как сообщает издание Independent, среди руководства «шмелей» все больше разговоров о том, чтобы вернуть специалиста в команду, в которой он стал широко известен общественности.

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При этом, источник отмечает, что дортмундцы хотят получить Юргена не как тренера, а как главу департамента по вопросам футбольных операций. Реакция Юргена на такой вариант пока неизвестна.

Сейчас тренером Боруссии является Эдин Терзич, должность исполнительного директора по спорту занимает Ларс Риккен, техническим директором является Свен Мислинтат, а спортивным Себастиан Кель. Займет ли в случае заключения сделки Юрген одну из должностей, которые сейчас занимают Риккен, Мислинтат или Кель или же под него создадут новую должность сейчас неизвестно, но стоит отметить, что Риккен и Мислинтат только-только начали исполнять свои обязанности.

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