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В Баварии сомневаются в кандидатуре Де Дзерби

Нынешняя форма "чаек" заставляет клуб задуматься.
Вчера, 22:22
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Бавария находится в замешательстве из-за количества помощников у Роберто Де Дзерби и спада формы Брайтона. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Немецкий клуб все еще рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера, но колеблется из-за последних результатов команды.

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Напомним, ранее фаворитом на эту должность считался Ральф Рангник, но он отказался от предложения.

Кроме того, Милан также интересуется возможностью пригласить Де Дзерби, хотя у него есть клаузула в контракте на 15 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Брайтон Роберто де Дзерби

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