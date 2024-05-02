В Баварии сомневаются в кандидатуре Де Дзерби

Бавария находится в замешательстве из-за количества помощников у Роберто Де Дзерби и спада формы Брайтона. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Немецкий клуб все еще рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера, но колеблется из-за последних результатов команды.

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Напомним, ранее фаворитом на эту должность считался Ральф Рангник, но он отказался от предложения.

Кроме того, Милан также интересуется возможностью пригласить Де Дзерби, хотя у него есть клаузула в контракте на 15 млн евро.

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