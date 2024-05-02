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Не тактический гуру: Европейский гранд нашел причину не подписывать Зидана

Бавария продолжает поиски "единственного и неповторимого".
Вчера, 22:50
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Бавария не считает Зинедина Зидана оптимальным тренером по нескольким причинам. Об этом сообщает издание Bild.

Клуб и французский специалист до сих пор не контактировали напрямую. В стане мюнхенцев сомневаются во наставнике из-за его недостаточного знания немецкого языка и неидеального владения английским.

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Кроме того, Зидана не считают экспертами по тактике и не подходящим кандидатом для возглавления процесса перестройки команды.

Напомним, нынешний главный тренер Баварии Томас Тухель покинет летом команду. Мюнхенцы находятся в активном поиске наставника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Зинедин Зидан

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