Не тактический гуру: Европейский гранд нашел причину не подписывать Зидана
Бавария продолжает поиски "единственного и неповторимого".
Бавария не считает Зинедина Зидана оптимальным тренером по нескольким причинам. Об этом сообщает издание Bild.
Клуб и французский специалист до сих пор не контактировали напрямую. В стане мюнхенцев сомневаются во наставнике из-за его недостаточного знания немецкого языка и неидеального владения английским.
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Кроме того, Зидана не считают экспертами по тактике и не подходящим кандидатом для возглавления процесса перестройки команды.
Напомним, нынешний главный тренер Баварии Томас Тухель покинет летом команду. Мюнхенцы находятся в активном поиске наставника.
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