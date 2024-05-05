Рома - Ювентус 1:1: обзор матча и результат игры 05.05.2024

В воскресенье, 5 мая, в Риме на Стадио Олимпико состоялся центральный матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором Ювентус пожаловал в гости к Роме.

В первом тайме "волки" на правах хозяев поля завладели мячом и создали больше опасных моментов, один из которых завершился взятием ворот в исполнении Ромелу Лукаку, который успешно сыграл на добивании..

Однако еще до перерыва "старая синьора" сумела отыграться, когда Глейсон Бремер ударром головой замкнул подачу Федерико Кьезы.

После перерыва игра выровнялась, но, к сожалению, в этот день команды не радовали своей точностью - большинство их ударов летело мимо ворот. Поэтому матч завершился ничейным результатом 1:1.

Ювентус не сумел воспользоваться осечкой Милана, который потерял очки в игре с Дженоа. Рома в свою очередь подарила Аталанте возможность выйти на четвертое место, если "богиня" обыграет 6 мая Салернитану.

Статистика матча Рома - Ювентус 35-го тура Серии А

Рома - Ювентус 1:1

Голы: Лукаку, 15 - Бремер, 31.

Ожидаемые голы (xG): 1,80 - 1,16

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 17 - 15

Удары в створ: 3 - 6

Фолы: 7 - 11

Рома: Свилар - Кристенсен, Н'Дика, Льоренте, Анхелиньо - Кристанте, Паредес, Пеллегрини (Бове, 78) - Дибала (Залевски, 46), Лукаку (Абрахам, 68), Бальданци (Азмун, 68).

Ювентус: Щесны - Гатти, Бремер, Данило - Веа (Костич, 60), Маккенни, Локателли, Рабьо, Камбьясо (Алькарас, 85) - Влахович (Милик, 76), Кьеза (Кин, 76).

Предупреждения: Абрахам - Веа, Рабьо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!