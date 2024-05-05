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Милан - Дженоа 3:3: обзор матча и результат игры 05.05.2024

Остаток сезона "россонери" откровенно доигрывают, не сумев выиграть в шестом матче подряд.
Сегодня, 21:08
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В воскресенье, 5 мая, на Сан-Сиро в рамках 35-го тура итальянской Серии А прошел матч между Миланом и Дженоа.

Гостям удалось очень быстро выйти вперед - на 5-й минуте Маттео Ретеги реализовал пенальти.

После этого команда Альберто Джилардино, бывшего форварда Милана, отошла в оборону. "Дьяволы" же принялись штурмовать воротам Хосепа Мартинеса. Пробить испанца получилось лишь на последней минуте основного времени первого тайма. Гол на свой счет записал Алессандро Флоренци.

Но на старте второй половины "грифоны" снова огорчили Марко Спортьелло. В этот раз отличился Кейлеб Экубан.

Несмотря на такой удар, хозяева поля умудрились не только отыграться, но и выйти вперед. Все это произошло в течение трех минут: сначала Маттео Габбия восстановил паритет, после чего Оливье Жиру забил третий гол "россонери" в этой игре.

Источник: Getty Images

Казалось, что Милан доведет дело до победы, но на 87-й минуте после серии небольших рикошетов мяч от Малика Тиау влетел в ворота Спортьелло.

В итоге Милан упустил возможность прервать пятиматчевую серию без побед, которая увеличилась до шести игр. Дженоа в свою очередь ни на что уже не претендует, но ничья против такого соперника не может не обрадовать команду Руслана Малиновского.

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Статистика матча Милан - Дженоа 35-го тура Серии А

Милан - Дженоа 3:3
Голы: Флоренци, 45, Габбия, 72, Жиру, 75 - Ретеги, 5 (пен.), Экубан, 48, Тиау, 87 (аг).

Ожидаемые голы (xG): 2,52 - 0,95
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 26 - 7
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 8 - 10

Милан: Спортьелло - Флоренци (Калюлю, 80), Габбия, Томори, Эрнандес - Беннасер (Адли, 80), Рейндерс, Чуквуэзе (Тиау, 80), Пулишич, Леау (Окафор, 67) - Жиру.

Дженоа: Мартинес - Вольякко (Читтадини, 86), Де Винтер, Васкес - Спенс, Френдруп, Бадель (Стротман, 74), Торсбю, Мартин (Хапс, 74) - Ретеги, Экубан (Пападопулос, 86).

Предупреждения: Рейндерс - Васкес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан дженоа Серия А

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